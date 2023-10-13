Происшествия 13.10.2023 в 13:06
В Бурятии новая школа может рухнуть на головы учеников
При её строительстве использовали не тот бетон, возбуждено уголовное дело
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в отношении руководителя ООО «Витим», которое занималось строительством школы в селе Сосново-Озерское, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Напомним, новую школу на 450 мест в райцентре должны были построить еще этим летом. Однако в сентябре зампред правительства Бурятии Евгений Луковников сообщил, что сроки строительства объекта сорваны, а здание готово лишь на 84%. Контракт с подрядчиком расторгли, а на стройплощадку зашла прокуратура.
«По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина прокуратурой республики проведена проверка исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на строительство школы в селе Сосново-Озерское. Установлено, что строительной организацией при выполнении работ использован бетон иной прочности, чем заявлен в документации об исполнении работ, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся школы в процессе её дальнейшей эксплуатации. В настоящее время контракт расторгнут по инициативе заказчика в связи с нарушением сроков выполнения этапов работ. По материалам прокуратуры республики следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», - сообщили сегодня в надзорном ведомстве.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Отметим, эта же компания начала строить в райцентре и поликлинику. Сроки её возведения также были сорваны. Теперь на объекте работает уже другой подрядчик.
Фото: прокуратура Бурятии
Напомним, новую школу на 450 мест в райцентре должны были построить еще этим летом. Однако в сентябре зампред правительства Бурятии Евгений Луковников сообщил, что сроки строительства объекта сорваны, а здание готово лишь на 84%. Контракт с подрядчиком расторгли, а на стройплощадку зашла прокуратура.
«По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина прокуратурой республики проведена проверка исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на строительство школы в селе Сосново-Озерское. Установлено, что строительной организацией при выполнении работ использован бетон иной прочности, чем заявлен в документации об исполнении работ, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся школы в процессе её дальнейшей эксплуатации. В настоящее время контракт расторгнут по инициативе заказчика в связи с нарушением сроков выполнения этапов работ. По материалам прокуратуры республики следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», - сообщили сегодня в надзорном ведомстве.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Отметим, эта же компания начала строить в райцентре и поликлинику. Сроки её возведения также были сорваны. Теперь на объекте работает уже другой подрядчик.
Фото: прокуратура Бурятии
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