Происшествия 13.10.2023 в 15:43
Три человека пострадали на пожаре в Бурятии
Возгорание в многоквартирном доме возникло из-за короткого замыкания
Текст: Андрей Константинов
Ночью 13 октября в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Гусиноозерске.
«На момент прибытия первого подразделения пожарных огнем была охвачена квартира на 4-м этаже. Из задымленного подъезда самостоятельно эвакуировались 8 человек, еще трое граждан были спасены по лестничному маршу с применением спасательных устройств. В результате пожара отравление продуктами горения легкой степени тяжести получили 41-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 48 и 37 лет. Все пострадавшие госпитализированы в больницу», - рассказали в МЧС Бурятии.
14 минут ушло на ликвидацию возгорания на площади 10 кв. метров. Всего к тушению привлекались 11 пожарных и 4 единицы техники.
Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения пожарных огнем была охвачена квартира на 4-м этаже. Из задымленного подъезда самостоятельно эвакуировались 8 человек, еще трое граждан были спасены по лестничному маршу с применением спасательных устройств. В результате пожара отравление продуктами горения легкой степени тяжести получили 41-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 48 и 37 лет. Все пострадавшие госпитализированы в больницу», - рассказали в МЧС Бурятии.
14 минут ушло на ликвидацию возгорания на площади 10 кв. метров. Всего к тушению привлекались 11 пожарных и 4 единицы техники.
Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.
Фото: МЧС Бурятии
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