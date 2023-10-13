Три человека пострадали на пожаре в Бурятии

Ночью 13 октября в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Гусиноозерске.«На момент прибытия первого подразделения пожарных огнем была охвачена квартира на 4-м этаже. Из задымленного подъезда самостоятельно эвакуировались 8 человек, еще трое граждан были спасены по лестничному маршу с применением спасательных устройств. В результате пожара отравление продуктами горения легкой степени тяжести получили 41-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 48 и 37 лет. Все пострадавшие госпитализированы в больницу», - рассказали в МЧС Бурятии.14 минут ушло на ликвидацию возгорания на площади 10 кв. метров. Всего к тушению привлекались 11 пожарных и 4 единицы техники.Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.Фото: МЧС Бурятии