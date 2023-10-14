Происшествия 14.10.2023 в 10:39
В Улан-Удэ огромная собака преследовала ребенка
Попав в ловушку, напуганный мальчик стал писать в местный вайбер-чат
Текст: Номер один
Сегодня жители сотых кварталов были взбудоражены необычным сообщением в месном вайбер-чате. Напуганный ребенок молил о помощи, сказав, что его преследует собака.
- Собака позади меня, мне страшно, помогите! Я в 120-м на горе, - писал мальчик.
Он рассказал, что собака выскочила на него и стала лаять, он отвернулся от нее и не мог пошевелиться от ужаса.
Местные жители быстро откликнулись на зов о помощи. Вскоре мальчика забрал водитель грузовика.
Судя по перепискам в чате, проблема с бродячими животными здесь всплывает далеко не впервые. В этот раз ребенка удалось спасти до нападения и без ран, зато с сильным испугом.
Напомним, «Номер один» на днях писал на эту тему. 9 октября стало известно о том, что власти Улан-Удэ получили из республиканского бюджета 10 млн рублей, которые пойдут на отлов и содержание безнадзорных собак. На эти средства планируется отловить 300 животных. Оставшаяся часть суммы пойдет на их содержание. Однако, как показала практика, сколько бы миллионов не выделяли на борьбу с безнадзорными животными, проблема с собаками на улицах не решилась.
- Собака позади меня, мне страшно, помогите! Я в 120-м на горе, - писал мальчик.
Он рассказал, что собака выскочила на него и стала лаять, он отвернулся от нее и не мог пошевелиться от ужаса.
Местные жители быстро откликнулись на зов о помощи. Вскоре мальчика забрал водитель грузовика.
Судя по перепискам в чате, проблема с бродячими животными здесь всплывает далеко не впервые. В этот раз ребенка удалось спасти до нападения и без ран, зато с сильным испугом.
Напомним, «Номер один» на днях писал на эту тему. 9 октября стало известно о том, что власти Улан-Удэ получили из республиканского бюджета 10 млн рублей, которые пойдут на отлов и содержание безнадзорных собак. На эти средства планируется отловить 300 животных. Оставшаяся часть суммы пойдет на их содержание. Однако, как показала практика, сколько бы миллионов не выделяли на борьбу с безнадзорными животными, проблема с собаками на улицах не решилась.
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