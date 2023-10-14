В Улан-Удэ на пожаре обнаружено тело мужчины

Вчера вечером на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании жилого дома по улице Перспективной в п. Зверосовхоз. На момент прибытия первого подразделения горел дом. Огнеборцы оперативно сняли угрозу перехода огня на соседние строения - пожар локализовали на площади 70 кв.м. На месте работали 21 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники.Во время тушения в одном из помещений было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.Фото: ГУ МЧС РФ по РБ