В Улан-Удэ четырехлетний малыш пострадал во время эвакуации из горящего дома

Возгорание веранды двухквартирного жилого дома по улице Мирной в поселке Исток произошло накануне ночью. До прибытия пожарных подразделений женщина 1995 года рождения вместе с несовершеннолетним ребенком 2019 года рождения самостоятельно эвакуировались из задымленного помещения через окно. Во время эвакуации ребенок получил травмы, он был осмотрен врачами скорой медицинской помощи.К тушению привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. В течение трех минут пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра.Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.Фото МЧС РФ по РБ.