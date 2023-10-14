Происшествия 14.10.2023 в 20:48

В Улан-Удэ служба отлова поймала алабая, напугавшего ребенка

Хозяев собаки, отпустивших ее на самовыгул, ждет штраф
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ служба отлова поймала алабая, напугавшего ребенка
Напомним, мы уже писали о том, что в 100-х кварталах ребенок написал в вайбер-чат просьбу о помощи. Он испугался огромного пса, который выскочил на него. Люди быстро отреагировали, и подвезли мальчика на машине. Заявка была передана в службы отлов. Собаку отловили в 10:40, сообщает КГХ.

– В отношении хозяев животных готовим материалы для привлечения их к административной ответственности за самовыгул. Хорошо, что этот случай обошелся без трагедий. Просим владельцев собак соблюдать правила содержания своих питомцев. Особенно не отпускать собак на самовыгул, – сказал заместитель председателя Комитета городского хозяйства Игорь Мункуев. 

Штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.

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