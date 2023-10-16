Происшествия 16.10.2023 в 09:40
В Бурятии осудили банду сельских рэкетиров
Вымогатели орудовали в Мухоршибирском районе
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении трех жителей Мухоршибирского района. Они обвинялись в 8 преступлениях, в числе которых вымогательства, грабежи и кражи.
«В начале этого года трое мужчин занимались вымогательством у местных жителей, а также совершали грабежи и кражи. После обращения в правоохранительные органы одной из жертв преступлений злоумышленников задержали», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал всех фигурантов дела виновными. Один из них получил 5 лет лишения свободы, двое другие – по 3 года колонии. Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com
«В начале этого года трое мужчин занимались вымогательством у местных жителей, а также совершали грабежи и кражи. После обращения в правоохранительные органы одной из жертв преступлений злоумышленников задержали», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал всех фигурантов дела виновными. Один из них получил 5 лет лишения свободы, двое другие – по 3 года колонии. Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com
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