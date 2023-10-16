В Бурятии потушили пожар на острове

В Бурятии потушили лесной пожар, который обнаружили 14 октября на Монастырском острове озера Котокель. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.«На тушении работали 20 человек из числа лесной охраны и пожарных десантников. Было задействовано 3 единицы лесопожарной техники. Борьба с огнем осложнялась труднодоступной местностью с крутыми склонами и каменистыми россыпями, а также сильным ветром. Общая площадь, пройденная огнём, составила 11 га», - рассказали в РАЛХе.На утро 16 октября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.Фото: РАЛХ