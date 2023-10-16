Происшествия 16.10.2023 в 10:21
В Бурятии потушили пожар на острове
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили лесной пожар, который обнаружили 14 октября на Монастырском острове озера Котокель. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
«На тушении работали 20 человек из числа лесной охраны и пожарных десантников. Было задействовано 3 единицы лесопожарной техники. Борьба с огнем осложнялась труднодоступной местностью с крутыми склонами и каменистыми россыпями, а также сильным ветром. Общая площадь, пройденная огнём, составила 11 га», - рассказали в РАЛХе.
На утро 16 октября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.
Фото: РАЛХ
«На тушении работали 20 человек из числа лесной охраны и пожарных десантников. Было задействовано 3 единицы лесопожарной техники. Борьба с огнем осложнялась труднодоступной местностью с крутыми склонами и каменистыми россыпями, а также сильным ветром. Общая площадь, пройденная огнём, составила 11 га», - рассказали в РАЛХе.
На утро 16 октября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.
Фото: РАЛХ
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