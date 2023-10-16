Происшествия 16.10.2023 в 13:27
В Улан-Удэ хозяин алабая извинился за своего пса, напугавшего ребенка
Мужчина пояснил, что животное выскочило из ограды, испугавшись непогоды
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ хозяин алабая, который испугал ребенка в 100-х кварталах, принес извинения. Он пришел в Комитет городского хозяйства для дачи пояснений и составления протокола, чтобы забрать своего питомца из приюта. Поведение собаки он объяснил испугом из-за непогоды.
– Собака с хорошей родословной. Его родители неоднократные победители конкурсов различного уровня. С собакой мы занимаемся, формируем его поведение, но сам он трусливый. Была непогода, он испугался, выскочил из ограды. В дальнейшем сделаем все, чтобы не допустить такого: увеличим забор, обустроим вольер. Приносим свои извинения за поведение собаки, – сказал он.
Как сообщили в мэрии, в отношении владельца собаки собран материал для привлечения его к административной ответственности за самовыгул. Ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
Напомним, в минувшую субботу жители сотых кварталов были взбудоражены необычным сообщением в местном вайбер-чате. Напуганный ребенок молил о помощи, сказав, что его преследует собака.
- Собака позади меня, мне страшно, помогите! Я в 120-м на горе, - писал мальчик.
Он рассказал, что собака выскочила на него и стала лаять, он отвернулся от нее и не мог пошевелиться от ужаса.
Местные жители быстро откликнулись на зов о помощи. Вскоре мальчика забрал водитель грузовика.
Позже собаку поймали приехавшие на место работники службы отлова.
Фото: мэрия Улан-Удэ
– Собака с хорошей родословной. Его родители неоднократные победители конкурсов различного уровня. С собакой мы занимаемся, формируем его поведение, но сам он трусливый. Была непогода, он испугался, выскочил из ограды. В дальнейшем сделаем все, чтобы не допустить такого: увеличим забор, обустроим вольер. Приносим свои извинения за поведение собаки, – сказал он.
Как сообщили в мэрии, в отношении владельца собаки собран материал для привлечения его к административной ответственности за самовыгул. Ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
Напомним, в минувшую субботу жители сотых кварталов были взбудоражены необычным сообщением в местном вайбер-чате. Напуганный ребенок молил о помощи, сказав, что его преследует собака.
- Собака позади меня, мне страшно, помогите! Я в 120-м на горе, - писал мальчик.
Он рассказал, что собака выскочила на него и стала лаять, он отвернулся от нее и не мог пошевелиться от ужаса.
Местные жители быстро откликнулись на зов о помощи. Вскоре мальчика забрал водитель грузовика.
Позже собаку поймали приехавшие на место работники службы отлова.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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