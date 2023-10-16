Житель Бурятии оборудовал в квартире теплицу для конопли

Вечером в поселке Каменск правоохранителям поступил звонок от жителей многоквартирного дома, который пожаловались на продолжительный плач ребенка из соседней квартиры. На место выехали наряд вневедомственной охраны Росгвардии и полицейские.Когда правоохранители прибыли на место, из квартиры доносилась громкая музыка, но двери никто не открывал. При обходе дома с торцевой стороны росгвардейцы увидели мужчину, который спускался по балкону со второго этажа. Его задержали и привели к дверям квартиры. Однако мужчина отказался открывать дверь. На место пришлось вызвать спасателей, которые вскрыли жилище.Войдя в квартиру, правоохранители обнаружили спящую пьяную женщину и грудного ребенка. Также в комнате была найдена рассада конопли в шкафу, оборудованном под теплицу, и растительная масса, расфасованная в полиэтиленовые пакеты. Как оказалось, это была марихуана весом более килограмма.«Задержанный, ранее судимый 39-летний местный житель, доставлен в полицию. По факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. В отношении матери ребенка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии