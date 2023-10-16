В Улан-Удэ вор с 32-летним тюремным стажем попался на краже кольца

В ночь с 14 на 15 октября с заявлением о краже золотого кольца в полицию Улан-Удэ обратилась 45-летняя горожанка. Женщина уточнила, что кольцо пропало с её пальца, когда она после распития спиртного спала в квартире у отца. Ущерб составил 15 тысяч рублей.Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. По горячим следам правоохранители установили и задержали подозреваемого - 54-летнего мужчину. Ранее злоумышленник почти полгода проживал у отца потерпевшей, который приютил его.Выяснилось, что ночью мужчина решил нанести визит пожилому гражданину. Однако планы изменились, когда подозреваемый обнаружил, что входная дверь жилища не заперта. По случайности, хозяин квартиры в это же время выходил на улицу, но дверь на замок не закрыл, чем и воспользовался непрошеный гость. Проникнув в жилище, злоумышленник стянул с пальца спящей женщины кольцо и скрылся.Ювелирное изделие мужчина впоследствии пытался сбыть на одном из рынков, но безуспешно. Уже днем злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Похищенное кольцо у него изъято.«Ранее мужчина был неоднократно судим, в основном, за имущественные преступления. 32 года из 54 лет он провел в исправительных учреждениях. Более того, очередное преступление горожанин совершил, будучи условно осужденным. Не остановил его и тот факт, что в настоящее время он также находится под следствием в связи с совершением других преступлений корыстной направленности», - рассказали в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»