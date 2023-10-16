В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом

15 октября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Большая Речка Кабанского района.«На момент прибытия пожарных горели дом, пристроенная веранда и дровяник. Существовала угроза распространения огня на ближайшие жилые дома и постройки. Для ликвидации пожара огнеборцам потребовалось 18 минут. Дом, веранда и дровяник на общей площади 68 кв.м были полностью уничтожены. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с огнём.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС