На трассе в Бурятии иномарка врезалась в грузовик

ДТП произошло сегодня ночью на ремонтируемом участке федеральной дороги «Байкал» в районе села Выдрино. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, водитель автомобиля «Шевроле Каптива» не учел дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик.





В результате аварии в легковушке пострадали четыре человека, её водитель госпитализирован в Кабанскую ЦРБ.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»