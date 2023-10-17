В Бурятии микроавтобус сгорел после лобового ДТП на федеральной трассе

ДТП произошло на 315-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Большая речка. Как сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, грузовик, едущий за впереди идущим большегрузом, не успел затормозить и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.





В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса. Его извлекли из автомобиля, после чего микроавтобус загорелся. На место происшествия вызвали пожарных, которые ликвидировали возгорание.





Фото: «Кабанск-инфо.24/7»