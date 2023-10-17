Происшествия 17.10.2023 в 10:23

Морской пехотинец из Бурятии погиб на СВО

22-летний Батор Лубсанов был единственным сыном в семье
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Текст: Андрей Константинов
Морской пехотинец из Бурятии погиб на СВО
Вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7» сообщил о гибели в зоне спецоперации 22-летнего Батора Лубсанова, военнослужащего 40-й бригада морской пехоты.

Батор Лубсанов родился 24 июля 2001 года, окончил начальную школу в Максимихе, после продолжил обучение в Усть-Баргузинской школе. После окончания школы в 2017 году поступил в Базовый медицинский колледж поселка Селенгинск. В 2020 году был призван в ряды Российской Армии, затем заключил контракт и проходил службу во Владивостоке. Спустя полгода отправился служить на Камчатку.

С 15 февраля 2023 года принимал участие в СВО. Погиб 10 октября.

У Батора осталась мама, у которой он был единственным сыном, родные и близкие.

Фото: вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7»
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