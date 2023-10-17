Морской пехотинец из Бурятии погиб на СВО

Вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7» сообщил о гибели в зоне спецоперации 22-летнего Батора Лубсанова, военнослужащего 40-й бригада морской пехоты.Батор Лубсанов родился 24 июля 2001 года, окончил начальную школу в Максимихе, после продолжил обучение в Усть-Баргузинской школе. После окончания школы в 2017 году поступил в Базовый медицинский колледж поселка Селенгинск. В 2020 году был призван в ряды Российской Армии, затем заключил контракт и проходил службу во Владивостоке. Спустя полгода отправился служить на Камчатку.С 15 февраля 2023 года принимал участие в СВО. Погиб 10 октября.У Батора осталась мама, у которой он был единственным сыном, родные и близкие.Фото: вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7»