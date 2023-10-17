Происшествия 17.10.2023 в 17:24

В Джидинском районе Бурятии зафиксирована новая вспышка бруцеллеза

С начала года это уже третий случай в районе
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Текст: Андрей Константинов
В Джидинском районе Бурятии зафиксирована новая вспышка бруцеллеза
В Бурятии после планового обследования у 11 голов крупного рогатого скота выявлен бруцеллез. Заболевшие животные находились в личном подсобном хозяйстве в селе Верхний Енхор Джидинского района.

Как сообщили в вайбер-чате «Джида-инфо 24/7», по решению противоэпидемической комиссии района на территории ЛПХ проводится комплекс карантинных мероприятий. Он включает в себя запрет на свободный выпас животных, перемещение и забой скота, а также реализацию сельхозпродукции от поголовья. Заболевших животных придется умертвить.

Напомним, вспышки бруцеллеза в Джидинском районе в этом году фиксировали уже дважды. В мае в одном из хозяйств обнаружили заболевание у 21 головы скота. А в июне 42 заразившихся животных выявили на стоянке, расположенной по соседству с первым очагом инфекции. Весь заболевший скот пришлось уничтожить.

Фото: Управление ветеринарии Бурятии
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бруцеллёз

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