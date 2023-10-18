Происшествия 18.10.2023 в 09:31

В Бурятии «Ока» сгорела после ДТП

Водителю потребовалась медицинская помощь
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии «Ока» сгорела после ДТП
Днем 17 октября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля «Ока» в селе Мухоршибирь. Как сообщил вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», машина загорелась после ДТП.

«На тушение пожара прибыл расчёт ПЧ-60. Около 6 минут ушло на ликвидацию очага возгорания. В результате автомобиль уничтожен огнем, водителю оказана медицинская помощь», - сообщили в чате.

Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
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