Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Джидинском районе Бурятии

Крупное ДТП произошло вечером 17 октября на автодороге в 3-х км от Джиды. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 67-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2102» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с «Мицубиси Лансер».В результате аварии водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте. Пассажиры «ВАЗа» - 40-летний мужчина и 44-летняя женщина – получили травмы и были госпитализированы.Как уточнили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, погибший водитель был пьян.Фото: «Номер один»