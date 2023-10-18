Происшествия 18.10.2023 в 09:54
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Джидинском районе Бурятии
Водитель «ВАЗа» выехал на встречку и столкнулся с иномаркой
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП произошло вечером 17 октября на автодороге в 3-х км от Джиды. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 67-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2102» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с «Мицубиси Лансер».
В результате аварии водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте. Пассажиры «ВАЗа» - 40-летний мужчина и 44-летняя женщина – получили травмы и были госпитализированы.
Как уточнили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, погибший водитель был пьян.
Фото: «Номер один»
В результате аварии водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте. Пассажиры «ВАЗа» - 40-летний мужчина и 44-летняя женщина – получили травмы и были госпитализированы.
Как уточнили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, погибший водитель был пьян.
Фото: «Номер один»
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