Происшествия 18.10.2023 в 10:17
Мужчину, который ушел из санатория в Бурятии, нашли мертвым
Его тело обнаружили на берегу реки
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии найдено тело 38-летнего мужчины, который 2 октября ушел с территории санатория в Кяхтинском районе. Последний раз его видели в селе Усть-Кяхта.
В поисках пропавшего мужчины участвовали сотрудники полиции и спасатели. Они обследовали около 10 кв. км леса, троп и дорог, но безрезультатно.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, 17 октября тело мужчины обнаружили во время рыбалки местные жители на берегу реки Савва в 3-х км от села Усть-Кяхта.
Фото: «Номер один»
В поисках пропавшего мужчины участвовали сотрудники полиции и спасатели. Они обследовали около 10 кв. км леса, троп и дорог, но безрезультатно.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, 17 октября тело мужчины обнаружили во время рыбалки местные жители на берегу реки Савва в 3-х км от села Усть-Кяхта.
Фото: «Номер один»
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