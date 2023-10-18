Происшествия 18.10.2023 в 11:13
В Бурятии на острове озера Котокель снова вспыхнул пожар
Его причиной вновь стало неосторожное обращение с огнем
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжают тушить лесной пожар, который возник вчера на острове Монастырском озера Котокель. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем.
«На тушении работают 43 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 3,5 га», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Напомним, 14 октября на этом острове уже вспыхивал лесной пожар. Его причиной также стало неосторожное обращение с огнем. Тогда общая площадь возгорания составила 11 гектаров.
Фото: РАЛХ
«На тушении работают 43 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 3,5 га», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Напомним, 14 октября на этом острове уже вспыхивал лесной пожар. Его причиной также стало неосторожное обращение с огнем. Тогда общая площадь возгорания составила 11 гектаров.
Фото: РАЛХ
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