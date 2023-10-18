В Бурятии строители нашли гранату времен Первой мировой войны

«В ходе обследования специалисты-взрывотехники установили, что внутри дома под полом находилась ручная граната Миллса образца 1915 года без взрывателя со следами коррозии. Гранату, содержащую взрывчатое вещество, вывезли в безопасное место и уничтожили контролируемым подрывом», - сообщили в Росгвардии Бурятии.





В селе Куйтун Тарбагатайского района Бурятии при разборе жилого деревянного дома строители обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. На место происшествия вызвали саперов из ОМОНа.Фото: Росгвардия Бурятии