Происшествия 18.10.2023 в 11:30
В Бурятии строители нашли гранату времен Первой мировой войны
Её обнаружили при разборе старого деревянного дома
Текст: Андрей Константинов
В селе Куйтун Тарбагатайского района Бурятии при разборе жилого деревянного дома строители обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. На место происшествия вызвали саперов из ОМОНа.
Фото: Росгвардия Бурятии
«В ходе обследования специалисты-взрывотехники установили, что внутри дома под полом находилась ручная граната Миллса образца 1915 года без взрывателя со следами коррозии. Гранату, содержащую взрывчатое вещество, вывезли в безопасное место и уничтожили контролируемым подрывом», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегиграната