Происшествия 18.10.2023 в 12:47
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту розлива фекалий на свинокомплексе
Ход расследования находится на контроле прокуратуры
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Заиграевского района Бурятии провела проверку инцидента с разливом фекалий на свинокомплексе «Восточно-Сибирский», входящего в холдинг «Сибагро».
Напомним, в понедельник инцидент на свинокомплексе комментировал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев. Со слов чиновника выходило, что ничего страшного на территории вблизи предприятия не случилось.
«Примерно с 11 сентября свинокоплекс проводил внесение жидкой фракции побочного продукта животноводства на поля. На них планируется в следующем году выращивать сельхозпродукцию. При внесении не была соблюдена технология, - рассказывал министр. - Перед внесением не было проведено культивироание паров - поле не взрыхлили, чтобы все лучше впитывалось. Использовался разбрызгиватель. Жидкая фракция начала стекать по уклону и внизу образовалась лужа. Затем она прорвала границу и устремились в старое русло, которое называется старицей. И там фракция стояла. Те кадры, которые все вдели - это накопление жидкой фракции в старице. Она не ушла в реку Уду».
Галсан Дареев также сообщил, что жидкая фракция - это не нефтепродукты и не химические элементы.
«Я не вижу смысла в этих громких заявлениях – «экологическая катастрофа» и т. д. Произошла ошибка. Вся проблема, я думаю, в кадрах. У них там хороший агроном был, но ушел. Видимо, трактористы не работали раньше с этим, и они просто начали вносить», - сказал министр.
Фото: прокуратура Бурятии
«Установлено, что работниками предприятия допущено образование и скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующая их утечка в ближайший водоем. По постановлению прокурора района возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Ход расследования контролируется прокуратурой республики», - сообщили сегодня в надзорном ведомстве.
Напомним, в понедельник инцидент на свинокомплексе комментировал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев. Со слов чиновника выходило, что ничего страшного на территории вблизи предприятия не случилось.
«Примерно с 11 сентября свинокоплекс проводил внесение жидкой фракции побочного продукта животноводства на поля. На них планируется в следующем году выращивать сельхозпродукцию. При внесении не была соблюдена технология, - рассказывал министр. - Перед внесением не было проведено культивироание паров - поле не взрыхлили, чтобы все лучше впитывалось. Использовался разбрызгиватель. Жидкая фракция начала стекать по уклону и внизу образовалась лужа. Затем она прорвала границу и устремились в старое русло, которое называется старицей. И там фракция стояла. Те кадры, которые все вдели - это накопление жидкой фракции в старице. Она не ушла в реку Уду».
Галсан Дареев также сообщил, что жидкая фракция - это не нефтепродукты и не химические элементы.
«Я не вижу смысла в этих громких заявлениях – «экологическая катастрофа» и т. д. Произошла ошибка. Вся проблема, я думаю, в кадрах. У них там хороший агроном был, но ушел. Видимо, трактористы не работали раньше с этим, и они просто начали вносить», - сказал министр.
Фото: прокуратура Бурятии
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