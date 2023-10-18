В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту розлива фекалий на свинокомплексе

«Установлено, что работниками предприятия допущено образование и скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующая их утечка в ближайший водоем. По постановлению прокурора района возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Ход расследования контролируется прокуратурой республики», - сообщили сегодня в надзорном ведомстве.



