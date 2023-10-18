Происшествия 18.10.2023 в 14:56
Гендиректора «Витима» определили в СИЗО
Однако, по данным федерального канала, за ним стоят более «солидные» люди
Текст: Андрей Константинов
Сегодня Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство замначальника отдела следственной части Следственного управления МВД Бурятии о заключении под стражу генерального директора ООО «Витим» Солбона Дашицыренова. Он будет находиться в СИЗО до 13 декабря 2023 года.
«Дашицыренову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению органа следствия, генеральный директор ООО «Витим» путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» относительно качества и стоимости выполненных работ совершил хищение денежных средств в размере не менее 35 000 000 рублей, в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе суда.
Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Как уже сообщал «Номер один», компания «Витим» строила школу на 450 мест в селе Сосново-Озерское. Её должны были построить еще этим летом, однако в сентябре зампред правительства Бурятии Евгений Луковников сообщил, что сроки строительства объекта сорваны, а здание готово лишь на 84%. Контракт с подрядчиком расторгли, а на стройплощадку зашла прокуратура. Поручение проверить стройку дал лично заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
В ходе проверки выяснилось, что фирма предоставила заказчику документы с недостоверными сведениями о прочности использованного при строительстве бетона. Как оказалось, в реальности его прочность была ниже заявленной, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся школы в процессе её дальнейшей эксплуатации.
По результатам проверки прокуратуры Следственное управление МВД Бурятии в отношении руководителя строительной организации возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Гендиректора «Витима» задержали в селе Укурик Хилокского района Забайкальского края и конвоировали в Улан-Удэ.
Между тем федеральный телеканал «РЕН ТВ» сообщает, что Солбон Дашицыренов – лишь номинальный владелец «Витима». По данным источника телеканала, реальным хозяином фирмы является Тушин Доржиев – сын экс-председателя Хурала Бурятии Цырена Доржиева.
«Тушин ранее уже получил шесть лет условно по статье «Грабеж в особо крупном размере». Сейчас же, по предварительным данным, Тушин Доржиев сбежал в Корею и пока находится там», - сообщает «РЕН ТВ».
«Дашицыренову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению органа следствия, генеральный директор ООО «Витим» путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» относительно качества и стоимости выполненных работ совершил хищение денежных средств в размере не менее 35 000 000 рублей, в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе суда.
Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Как уже сообщал «Номер один», компания «Витим» строила школу на 450 мест в селе Сосново-Озерское. Её должны были построить еще этим летом, однако в сентябре зампред правительства Бурятии Евгений Луковников сообщил, что сроки строительства объекта сорваны, а здание готово лишь на 84%. Контракт с подрядчиком расторгли, а на стройплощадку зашла прокуратура. Поручение проверить стройку дал лично заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
В ходе проверки выяснилось, что фирма предоставила заказчику документы с недостоверными сведениями о прочности использованного при строительстве бетона. Как оказалось, в реальности его прочность была ниже заявленной, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся школы в процессе её дальнейшей эксплуатации.
По результатам проверки прокуратуры Следственное управление МВД Бурятии в отношении руководителя строительной организации возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Гендиректора «Витима» задержали в селе Укурик Хилокского района Забайкальского края и конвоировали в Улан-Удэ.
Между тем федеральный телеканал «РЕН ТВ» сообщает, что Солбон Дашицыренов – лишь номинальный владелец «Витима». По данным источника телеканала, реальным хозяином фирмы является Тушин Доржиев – сын экс-председателя Хурала Бурятии Цырена Доржиева.
«Тушин ранее уже получил шесть лет условно по статье «Грабеж в особо крупном размере». Сейчас же, по предварительным данным, Тушин Доржиев сбежал в Корею и пока находится там», - сообщает «РЕН ТВ».
Тегимошенничество