Происшествия 18.10.2023 в 15:17

Высокопоставленный полицейский из Бурятии получил 9,5 лет строгого режима

В Иркутске вынесли приговор по делу Андрея Бардаханова
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Текст: Андрей Константинов
Высокопоставленный полицейский из Бурятии получил 9,5 лет строгого режима
Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя начальника следственного управления – начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД Бурятии Андрея Бардаханова. Высокопоставленного полицейского обвиняли в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Напомним, 26 июля 2021 года Андрея Бардаханова задержали в здании гостиницы «Звезда» в Иркутске. Там он, по версии следствия, получил через посредника взятку в виде муляжей денег, имитирующих 15 миллионов рублей, за прекращение уголовного преследования одного из фигурантов уголовного дела, находящегося в производстве СУ МВД Бурятии.

«Взяткополучатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Иркутской области на месте преступления. По уголовному делу следователи провели 4 сложных трудоемких экспертизы, в том числе химические, фоноскопическая и лингвистические. Органами предварительного следствия применены обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого», - сообщали ранее в Следственном комитете Иркутской области.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Иркутской области, суд признал Андрея Бардаханова виновным. Он приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн рублей. Также Андрей Бардаханов лишен специального звания и права занимать определенные должности на срок 7 лет.



Фото: Следственный комитет Иркутской области
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