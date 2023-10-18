Происшествия 18.10.2023 в 16:41

В Улан-Удэ работника базы убили металлическим прутом

Злоумышленник сначала сбежал, но позже сам сдался правоохранителям
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ работника базы убили металлическим прутом
Ранним утром 17 октября на территории производственной базы в микрорайоне «Силикатный» в Улан-Удэ было обнаружено тело 52-летнего работника с травмами головы. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 34-летнего мужчину, который в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 16 октября обвиняемый приехал на базу по приглашению знакомого сторожа, с которым стал распивать спиртное. Также к их компании присоединился еще один работник базы. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения гость повздорил с работником, после чего схватил металлический прут и с силой нанес удары по голове и телу оппонента. От полученных травм тот скончался на месте. После расправы злоумышленник покинул базу и выбросил прут, однако позже вернулся обратно и был задержан.

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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