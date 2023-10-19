Происшествия 19.10.2023 в 09:43
На трассе в Бурятии перевернулся «Харриер»
Пассажирку иномарки госпитализировали
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло днем 18 октября на 24-м км автодороги неподалеку от села Новая Брянь в Заиграевском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 72-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер» не справился с управлением и перевернулся.
В результате аварии пострадала 70-летняя пассажирка авто. Женщину госпитализировали в больницу.
Фото: vk.com/dtp_03
В результате аварии пострадала 70-летняя пассажирка авто. Женщину госпитализировали в больницу.
Фото: vk.com/dtp_03
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