Происшествия 19.10.2023 в 09:43

На трассе в Бурятии перевернулся «Харриер»

Пассажирку иномарки госпитализировали
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Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии перевернулся «Харриер»
ДТП произошло днем 18 октября на 24-м км автодороги неподалеку от села Новая Брянь в Заиграевском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 72-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер» не справился с управлением и перевернулся.

В результате аварии пострадала 70-летняя пассажирка авто. Женщину госпитализировали в больницу.

Фото: vk.com/dtp_03
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с 18 по 24 октября

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