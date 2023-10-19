На трассе в Бурятии перевернулся «Харриер»

ДТП произошло днем 18 октября на 24-м км автодороги неподалеку от села Новая Брянь в Заиграевском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 72-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер» не справился с управлением и перевернулся.В результате аварии пострадала 70-летняя пассажирка авто. Женщину госпитализировали в больницу.Фото: vk.com/dtp_03