Происшествия 19.10.2023 в 10:53

В Бурятии пока не удалось потушить пожар на острове

Борьбу с огнем осложняет сильный ветер и сложный ландшафт
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пока не удалось потушить пожар на острове
В Бурятии продолжается тушение лесного пожара на Монастырском острове озера Котокель. Он возник 17 октября из-за неосторожного обращения с огнем.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, в тушении пожара задействованы 43 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников, а также 7 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 19 га.


- Лесной спецназ был доставлен на место возгорания на лодке. Тушение осложняют сильный порывистый ветер, горы, каменистые россыпи и толстая лесная подстилка. Предполагаемый прогноз ликвидации лесного пожара - вторая половина дня, - пояснил руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.

Напомним, 14 октября на этом острове уже вспыхивал лесной пожар. Его причиной также стало неосторожное обращение с огнем. Тогда общая площадь возгорания составила 11 гектаров.

Фото: РАЛХ
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