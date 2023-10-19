В Бурятии пока не удалось потушить пожар на острове

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, в тушении пожара задействованы 43 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников, а также 7 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 19 га.



