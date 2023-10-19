Происшествия 19.10.2023 в 10:53
В Бурятии пока не удалось потушить пожар на острове
Борьбу с огнем осложняет сильный ветер и сложный ландшафт
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжается тушение лесного пожара на Монастырском острове озера Котокель. Он возник 17 октября из-за неосторожного обращения с огнем.
- Лесной спецназ был доставлен на место возгорания на лодке. Тушение осложняют сильный порывистый ветер, горы, каменистые россыпи и толстая лесная подстилка. Предполагаемый прогноз ликвидации лесного пожара - вторая половина дня, - пояснил руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.
Напомним, 14 октября на этом острове уже вспыхивал лесной пожар. Его причиной также стало неосторожное обращение с огнем. Тогда общая площадь возгорания составила 11 гектаров.
Фото: РАЛХ
Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, в тушении пожара задействованы 43 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников, а также 7 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 19 га.
- Лесной спецназ был доставлен на место возгорания на лодке. Тушение осложняют сильный порывистый ветер, горы, каменистые россыпи и толстая лесная подстилка. Предполагаемый прогноз ликвидации лесного пожара - вторая половина дня, - пояснил руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.
Напомним, 14 октября на этом острове уже вспыхивал лесной пожар. Его причиной также стало неосторожное обращение с огнем. Тогда общая площадь возгорания составила 11 гектаров.
Фото: РАЛХ
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