Происшествия 19.10.2023 в 11:58
В Бурятии еще один пропавший мужчина найден мертвым
О судьбе 40-летнего жителя Заиграевского района ничего не было известно с конца августа
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии завершены поиски 40-летнего жителя Заиграевского района, который пропал 22 августа.
«Мужчина найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», - сообщили сегодня в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, на днях был найден мертвым 38-летний мужчина, который 2 октября ушел с территории санатория в Кяхтинском районе. А 13 октября стало известно о смерти 45-летнего жителя села Харитоново Тарбагатайского района, который пропал в июле этого года.
«Мужчина найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», - сообщили сегодня в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, на днях был найден мертвым 38-летний мужчина, который 2 октября ушел с территории санатория в Кяхтинском районе. А 13 октября стало известно о смерти 45-летнего жителя села Харитоново Тарбагатайского района, который пропал в июле этого года.
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