Происшествия 19.10.2023 в 13:33

Похитивший рельсы житель Бурятии пытался сбежать во Владивосток

Мужчину «приняли» прямо в аэропорту столицы Приморья
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Текст: Андрей Константинов
Похитивший рельсы житель Бурятии пытался сбежать во Владивосток
Во Владивостоке задержан житель Бурятии, который являлся фигурантом уголовного дела о краже.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, в 2022 году ранее неоднократно судимый 37-летний житель Гусиноозерска похитил рельсы с территории железнодорожного предприятия. Злоумышленник был задержан транспортными полицейскими Бурятии с поличным. Уголовное дело по обвинению его в краже направили в суд.

Однако мужчина продолжительное время не являлся на судебные заседания, а затем и вовсе скрылся от правоохранительных органов. Его объявили в федеральный розыск.

«Накануне оперативники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте с помощью систем мониторинга установили, что обвиняемый совершает перелет во Владивосток. Во взаимодействии с коллегами из столицы Приморья гражданин был задержан. В ближайшее время он будет этапирован в Улан-Удэ. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы», - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото: «Номер один»
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