Житель Бурятии получил суровый приговор за попытку зарубить росгвардейца

Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Джидинского района, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.Преступление произошло летом этого года. Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в селе Петропавловка. Вечером 15 июня вместе с сожительницей он употреблял алкоголь. Спустя некоторое время между ними произошла ссора, в ходе которой сельчанин избил женщину. Опасаясь за свою жизнь, та обратилась за помощью в отдел полиции.Для проверки поступившего заявления к месту происшествия прибыл наряд Росгвардии. Увидев правоохранителей, мужчина вооружился топором и напал на них. Размахивая топором и выкрикивая угрозы убийством, сельчанин прогнал росгвардейцев за калитку, при этом причинив небольшую рану одному из них.Но на этом агрессивный мужчина не успокоился. Выйдя за ограду, он стал приближаться к росгвардейцу и замахиваться на него топором. Предупредительный выстрел в воздух злоумышленника не остановил. Тогда росгвардеец выстрелил ему в плечо и в боковую поверхность груди. После ранения мужчину задержали.«Таким образом, умысел подсудимого на лишение жизни сотрудников Росгвардии не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены с применением табельного оружия и специальных средств», - констатировали в Верховном суде Бурятии.По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 12 годам 3 месяцам лишения свободы. Причем первые два года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима.Фото: Росгвардия Бурятии