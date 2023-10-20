На трассе в Бурятии одно ДТП спровоцировало другое

Сразу две аварии произошли сегодня ночью на 249-м км федеральной трассы «Байкал». Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС района, в 3-45 ночи там опрокинулся на бок грузовик Hino. Его водитель не пострадал.Спустя полчаса опрокинувшийся грузовик задел проезжавший по трассе автомобиль Kia Rio. После этого иномарка врезалась в дорожное ограждение и стоящий большегруз Volvo. О пострадавших в этой аварии не сообщается.Фото: «Номер один»