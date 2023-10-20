Происшествия 20.10.2023 в 10:19
83-летний водитель пострадал в ДТП на трассе в Бурятии
Пенсионер перевернулся на «Харриере» по дороге в Закаменск
Текст: Андрей Константинов
ДТП с пожилым водителем произошло днем 19 октября в Закаменском районе Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, 83-летний мужчина на «Тойоте Харриер», ехавший со стороны Михайловки в Закаменск, не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.
В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализировали.
Напомним, схожее ДТП произошло днем ранее неподалеку от села Новая Брянь в Заиграевском районе. Там 72-летний водитель «Тойоты Харриер» не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии пострадала 70-летняя пассажирка авто.
Фото: «Закамна-инфо.24/7»
В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализировали.
Напомним, схожее ДТП произошло днем ранее неподалеку от села Новая Брянь в Заиграевском районе. Там 72-летний водитель «Тойоты Харриер» не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии пострадала 70-летняя пассажирка авто.
Фото: «Закамна-инфо.24/7»
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