Происшествия 20.10.2023 в 11:18
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорел двухквартирный дом
Хозяева успели покинуть горящее жилище
Текст: Андрей Константинов
Утром 19 октября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома в заимке Нама Курумканского района. На вызов был отправлен личный состав 18-го Курумканского отряда ГПС РБ.
«К моменту приезда дежурного караула огнём была охвачена квартира с юго-восточной стороны и крыша дома. Существовала угроза распространения огня на надворные постройки на территории участка. Для ликвидации пожара огнеборцам потребовалось более полутора часов. В результате дом полностью сгорел на общей площади 96 кв.м. Пострадавших нет: на момент возникновения возгорания собственники находились дома. Обнаружив огонь, они смогли самостоятельно эвакуироваться», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«К моменту приезда дежурного караула огнём была охвачена квартира с юго-восточной стороны и крыша дома. Существовала угроза распространения огня на надворные постройки на территории участка. Для ликвидации пожара огнеборцам потребовалось более полутора часов. В результате дом полностью сгорел на общей площади 96 кв.м. Пострадавших нет: на момент возникновения возгорания собственники находились дома. Обнаружив огонь, они смогли самостоятельно эвакуироваться», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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