Происшествия 20.10.2023 в 11:18

В Бурятии из-за короткого замыкания сгорел двухквартирный дом

Хозяева успели покинуть горящее жилище
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорел двухквартирный дом
Утром 19 октября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома в заимке Нама Курумканского района. На вызов был отправлен личный состав 18-го Курумканского отряда ГПС РБ.

«К моменту приезда дежурного караула огнём была охвачена квартира с юго-восточной стороны и крыша дома. Существовала угроза распространения огня на надворные постройки на территории участка. Для ликвидации пожара огнеборцам потребовалось более полутора часов. В результате дом полностью сгорел на общей площади 96 кв.м. Пострадавших нет: на момент возникновения возгорания собственники находились дома. Обнаружив огонь, они смогли самостоятельно эвакуироваться», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
пожар

Все новости

Большой дом сгорел на Левом берегу Улан-Удэ
20.10.2023 в 12:06
В Улан-Удэ увековечили память погибшего на спецоперации председателя ТОСа
20.10.2023 в 11:33
Племенные животные десяти пород будут представлены на выставке «Байкал Агро»
20.10.2023 в 11:27
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорел двухквартирный дом
20.10.2023 в 11:18
Пропавшая в Бурятии бабушка найдена мертвой
20.10.2023 в 11:10
Глава Бурятии: «Ярмарка доказала свою эффективность»
20.10.2023 в 10:29
83-летний водитель пострадал в ДТП на трассе в Бурятии
20.10.2023 в 10:19
Двое мобилизованных бичурян погибли на спецоперации
20.10.2023 в 09:59
В Чите взяткодатель отправил за решетку мошенника
20.10.2023 в 09:45
29 жителей Бурятии подхватили клещевой энцефалит в этом году
20.10.2023 в 09:39
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 октября

Читайте также
Большой дом сгорел на Левом берегу Улан-Удэ
Тушение осложняли отсутствие пожарных гидрантов и узкие проезды (видео)
20.10.2023 в 12:06
Пропавшая в Бурятии бабушка найдена мертвой
Пенсионерка, страдающая проблемами с памятью, ушла из дома 17 октября
20.10.2023 в 11:10
83-летний водитель пострадал в ДТП на трассе в Бурятии
Пенсионер перевернулся на «Харриере» по дороге в Закаменск
20.10.2023 в 10:19
В Чите взяткодатель отправил за решетку мошенника
Житель краевого центра Забайкалья  признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
20.10.2023 в 09:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru