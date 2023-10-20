В Бурятии из-за короткого замыкания сгорел двухквартирный дом

Утром 19 октября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома в заимке Нама Курумканского района. На вызов был отправлен личный состав 18-го Курумканского отряда ГПС РБ.«К моменту приезда дежурного караула огнём была охвачена квартира с юго-восточной стороны и крыша дома. Существовала угроза распространения огня на надворные постройки на территории участка. Для ликвидации пожара огнеборцам потребовалось более полутора часов. В результате дом полностью сгорел на общей площади 96 кв.м. Пострадавших нет: на момент возникновения возгорания собственники находились дома. Обнаружив огонь, они смогли самостоятельно эвакуироваться», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС