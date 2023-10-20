Большой дом сгорел на Левом берегу Улан-Удэ

Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже отопительной печи. Всего к тушению привлекались 21 пожарный и 5 единиц техники.









Вечером 19 октября в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в садовом некоммерческом товариществе «Сибиряк» в Улан-Удэ. К моменту приезда огнеборцев горели третий этаж и кровля жилого дома.- Около часа понадобилось огнеборцам для ликвидации открытого горения. Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии наружных источников противопожарного водоснабжения на территории СНТ, а также в узких проездах для пожарной техники, сложных конструктивных элементов жилого дома, - сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Бурятии Андрей Оленников.Фото: МЧС Бурятии