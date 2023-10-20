Тяжелораненый житель Бурятии смог убежать от убийцы

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Хоринского района, обвиняемого в покушении на убийство.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, вечером 6 июля в селе Хоринск мужчина познакомился на улице с прохожим и пригласил его к себе в гости. В доме на веранде они вдвоем стали распивать спиртное. Следующим утром на фоне алкогольного опьянения между новыми знакомыми произошла ссора, переросшая в потасовку. В её ходе хозяин дома взял нож и нанес им несколько ударов в шею, живот и грудь гостя. Тот, несмотря на тяжелые ранения, смог убежать от нападавшего и добраться до местного отдела полиции. Правоохранители оказали ему помощь и вызвали врачей, благодаря чему мужчина остался жив.Подсудимого признали виновным и приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»