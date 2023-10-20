В Бурятии потушен лесной пожар на острове озера Котокель

В Бурятии вчера удалось ликвидировать лесной пожар, вспыхнувший на Монастырском острове озера Котокель. Он возник 17 октября из-за неосторожного обращения с огнем.«Пожар ликвидирован. На тушении работали 55 человек из числа лесной охраны и пожарных десантников. Было задействовано 7 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 19 га», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Как уточнили в агентстве, тушение пожара осложнялось труднодоступной местностью с крутыми склонами и каменистыми россыпями, толстой лесной подстилкой и сильным ветром.На утро 20 октября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.Фото: РАЛХ