Происшествия 20.10.2023 в 13:25

В Бурятии потушен лесной пожар на острове озера Котокель

Новых лесных пожаров в республике не зарегистрировано
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушен лесной пожар на острове озера Котокель
В Бурятии вчера удалось ликвидировать лесной пожар, вспыхнувший на Монастырском острове озера Котокель. Он возник 17 октября из-за неосторожного обращения с огнем.

«Пожар ликвидирован. На тушении работали 55 человек из числа лесной охраны и пожарных десантников.  Было задействовано 7 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 19 га», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как уточнили в агентстве, тушение пожара осложнялось труднодоступной местностью с крутыми склонами и каменистыми россыпями, толстой лесной подстилкой и сильным ветром.

На утро 20 октября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

Фото: РАЛХ
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