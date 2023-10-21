В Бурятии посадили «неугомонного» вора

Хоринский районный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже.Дело рассмотрели в особом порядке. Осужденный согласился с предъявленным ему обвинением в краже денег у своего знакомого, с которым они распивали спиртные напитки в доме у потерпевшего, и признал вину в полном объеме.При вынесении приговора суд принял во внимание, что мужчина имеет за спиной несколько непогашенных судимостей за аналогичные преступления. Более того, сельчанин совершил хищение через полгода после условно-досрочного освобождения из колонии, где он также сидел за кражу. С учетом этих фактов сельчанина приговорили к реальному сроку в колонии строгого режима.Осужденный с таким наказанием не согласился и подал жалобу. Однако, как сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии, апелляционная инстанция посчитала выводы райсуда обоснованными и оставила приговор без изменений.Фото: «Номер один»