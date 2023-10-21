В Бурятии пьяный сельский байкер пытался удрать от полиции

В отношении нарушителя составили сразу несколько административных протоколов – за управление транспортом в нетрезвом виде и без прав, за управление не зарегистрированным транспортом, за отсутствие мотошлема, а также отсутствие ОСАГО.









Днем 16 октября в селе Окино-Ключи сотрудники Госавтоинспекции заметили мотоцикл без номеров, которым управлял водитель без мотошлема. На неоднократные требования сотрудников ДПС об остановке байкер не реагировал и попытался скрыться. Однако полицейские догнали и остановили нарушителя. От мужчины исходил запах алкоголя.«35-летний местный житель признался, что предпринял попытку бегства от полицейских в связи с употреблением ранее спиртных напитков. Права управления мототехникой он не имел. Результат освидетельствования показал наличие 1,43 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе», - рассказали в МВД Бурятии.Фото и видео: МВД Бурятии