Происшествия 21.10.2023 в 11:15

В Бурятии пьяный сельский байкер пытался удрать от полиции

Мужчину задержали, у него оказался целый букет нарушений
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный сельский байкер пытался удрать от полиции
Днем 16 октября в селе Окино-Ключи сотрудники Госавтоинспекции заметили мотоцикл без номеров, которым управлял водитель без мотошлема. На неоднократные требования сотрудников ДПС об остановке байкер не реагировал и попытался скрыться. Однако полицейские догнали и остановили нарушителя. От мужчины исходил запах алкоголя.

«35-летний местный житель признался, что предпринял попытку бегства от полицейских в связи с употреблением ранее спиртных напитков. Права управления мототехникой он не имел. Результат освидетельствования показал наличие 1,43 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе», - рассказали в МВД Бурятии.

В отношении нарушителя составили сразу несколько административных протоколов – за управление транспортом в нетрезвом виде и без прав, за управление не зарегистрированным транспортом, за отсутствие мотошлема, а также отсутствие ОСАГО.



Фото и видео: МВД Бурятии
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