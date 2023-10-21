Жителей Бурятии просят помочь найти пропавшую девочку

Следственный комитет Бурятии просит помочь найти 16-летнюю девочку, которая 27 сентября покинула Бичурский центр помощи детям.Как рассказали в следственном ведомстве, 27 сентября две девочки 14 и 16 лет самовольно покинули Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, после чего занимались бродяжничеством. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело.18 октября одна из девочек сама вернулась в учреждение. Она рассказала, что после ухода проживала в Улан-Удэ и Иркутске у знакомых. Перемещалась на попутных машинах. Местонахождение второй девочки до настоящего времени не установлено.«Просим всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Ванчиковой или обстоятельствах ее исчезновения, позвонить в органы внутренних дел или следственные органы Следственного комитета по телефонам: 02 (102), 8-914-635-15-87 (Кяхтинский межрайонный следственный отдел)», - обратились в Следственном комитете.