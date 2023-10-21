Происшествия 21.10.2023 в 16:03

Жителей Бурятии просят помочь найти пропавшую девочку

О судьбе 16-летней Ирины Ванчиковой ничего не известно с 27 сентября
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии просят помочь найти пропавшую девочку
Следственный комитет Бурятии просит помочь найти 16-летнюю девочку, которая 27 сентября покинула Бичурский центр помощи детям.

Как рассказали в следственном ведомстве, 27 сентября две девочки 14 и 16 лет самовольно покинули Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, после чего занимались бродяжничеством. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело.

18 октября одна из девочек сама вернулась в учреждение. Она рассказала, что после ухода проживала в Улан-Удэ и Иркутске у знакомых. Перемещалась на попутных машинах. Местонахождение второй девочки до настоящего времени не установлено.

Ванчикова Ирина Дмитриевна, 10.06.2007 года рождения. Приметы: европейской внешности, на вид 16 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы черного цвета, крашенные, до плеч. Особые приметы: картавит, заикается, имеет татуировку на левом плече в виде круга. На момент исчезновения была одета в голубые джинсы, черную водолазку, белые кроссовки.

«Просим всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Ванчиковой или обстоятельствах ее исчезновения, позвонить в органы внутренних дел или следственные органы Следственного комитета по телефонам: 02 (102), 8-914-635-15-87 (Кяхтинский межрайонный следственный отдел)», - обратились в Следственном комитете.
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