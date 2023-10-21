Происшествия 21.10.2023 в 16:31

В Бурятии двух водителей зажало в автомобилях после лобового ДТП

Одного вызволили очевидцы, другого – приехавшие спасатели
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии двух водителей зажало в автомобилях после лобового ДТП
Днём 21 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о ДТП неподалеку от села Зун-Мурино Тункинского района. Там лоб в лоб столкнулись «Тойота Камри» и «Мазда». Оба водителя оказались зажаты в салонах поврежденных автомобилей.

«Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего водителя «Мазды». Водителя «Камри» деблокировали очевидцы, в числе которых был спасатель Забайкальского поисково-спасательного отряда. Оба пострадавших мужчин переданы бригаде скорой помощи», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: «Номер один»
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