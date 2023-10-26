В Улан-Удэ женщина-инвалид на 9 лет загремела в тюрьму из-за просьбы мужа

Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор Октябрьского райсуда Улан-Удэ в отношении горожанки, осужденной на 9 лет за сбыт наркотиков.Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемая уже была судима и имела условный срок. Её гражданский муж отбывал наказание в местах заключения.21 февраля сидящий в колонии мужчина позвонил по телефону своей супруге и попросил передать ему наркотики.«В тот же день обвиняемая, имея у себя дома наркотическое средство и сильнодействующее вещество, упаковала их и передала ранее незнакомой женщине для последующей передачи неустановленным следствием способом заключенным исправительного учреждения, тем самым незаконно сбыла наркотическое средство и сильнодействующее вещество», - сообщили в пресс-службе суда.Однако, как выяснилось, в это время и обвиняемая, и женщина-курьер находились «под колпаком» у полицейских. Гражданок задержали, наркотики изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело.Райсуд признал женщину виновной и приговорил её к 8,5 годам лишения. С учетом ранее полученной условной судимости срок женщине увеличили до 9 лет.Адвокат осужденной горожанки пытался смягчить приговор. В апелляционной жалобе он просил признать исключительными обстоятельствами то, что женщина имеет несовершеннолетнего ребенка - инвалида детства, и сама имеет ряд хронических заболеваний, является инвалидом второй группы и нуждается в постоянной медицинской помощи. Однако Верховный суд оказался непреклонен.«Доводы защитника судом апелляционной инстанции отклонены. Назначенное женщине наказание признано справедливым и соразмерным содеянному, приговор оставлен без изменения», - сообщили в пресс-службе Верховного суда.Фото: «Номер один»