В Улан-Удэ задержали наглого лесоруба

Поздним вечером в правоохранительные органы Улан-Удэ поступил звонок от жителя одного из многоквартирных домов в 140а квартале. Мужчина сообщил, что со своего балкона увидел в лесополосе неподалеку свет фар, а также услышал звук работающей бензопилы.«К месту прибыла ближайшая группа задержания вневедомственной охраны. На выезде из леса росгвардейцы остановили пикап. При проверке документов сотрудники обратили внимание, что одежда водителя была в свежих опилках. Неподалеку от места остановки автомобиля они обнаружили пни и распиленные стволы деревьев», - рассказали в Росгвардии Бурятии.31-летнего водителя задержали и доставили в отдел полиции. По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело. Нанесенный ущерб предварительно оценивается в сумму около 10 тысяч рублей.Фото: Росгвардия Бурятии