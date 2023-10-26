76-летняя жительница Бурятии убила подругу сковородкой

Кабанский райсуд вынес приговор в отношении 76-летней женщины, обвиняемой в убийстве. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии, 12 апреля 2022 года в поселке Селенгинск пьяная обвиняемая избила свою знакомую, нанеся ей множество ударов табуретом, сковородой и другими предметами. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.Присяжные заседатели единодушно признали пенсионерку виновной и не заслуживающей снисхождения. Суд приговорил её к 8,5 годам колонии общего режима.Адвокат осужденной обжаловал приговор в апелляционном порядке. Однако Верховный суд оставил его без изменения.Фото: «Номер один»