Происшествия 27.10.2023 в 09:06
В Бурятии один человек погиб, несколько пострадали в ДТП с лошадьми
Авария случилась ночью в селе Кабанск
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП произошло ночью в селе Кабанск. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», в районе старого клуба водитель ВАЗ–2106 сбил двух лошадей, находившихся на проезжей части, после чего потерял управление, слетел с дороги и врезался в дерево.
В результате аварии водитель машины погиб на месте, пятеро пассажиров авто получили травмы различной степени тяжести. Двое из них госпитализированы в Кабанскую ЦРБ.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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