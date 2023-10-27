В Бурятии один человек погиб, несколько пострадали в ДТП с лошадьми

Крупное ДТП произошло ночью в селе Кабанск. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», в районе старого клуба водитель ВАЗ–2106 сбил двух лошадей, находившихся на проезжей части, после чего потерял управление, слетел с дороги и врезался в дерево.





В результате аварии водитель машины погиб на месте, пятеро пассажиров авто получили травмы различной степени тяжести. Двое из них госпитализированы в Кабанскую ЦРБ.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»