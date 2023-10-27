Происшествия 27.10.2023 в 10:07
С устранением коммунальной аварии в Улан-Удэ возникли проблемы
В домах повторно отключили холодную воду
Текст: Андрей Константинов
Устранение коммунальной аварии на проспекте Строителей в Улан-Удэ приняло новый оборот. Буквально час назад городской «Водоканал» сообщал, что аварийные работы на объекте практически завершены и в 9:00 «началось заполнение системы водоснабжения».
Однако, что-то пошло не так.
«В 9.40 произошла остановка заполнения системы по пр. Строителей. Повторно отключено холодное водоснабжение. Происходит нештатное заполнение котлована водой. Устанавливаются причины. Аварийные бригады работают на месте», - сообщили на предприятии.
Фото: «Водоканал»
Однако, что-то пошло не так.
«В 9.40 произошла остановка заполнения системы по пр. Строителей. Повторно отключено холодное водоснабжение. Происходит нештатное заполнение котлована водой. Устанавливаются причины. Аварийные бригады работают на месте», - сообщили на предприятии.
Фото: «Водоканал»
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