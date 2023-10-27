Происшествия 27.10.2023 в 10:56

Экс-главу Иволгинского района Бурятии будут судить за взятки

По мнению следствия, Виктор Очиров активно брал «откаты» от бизнесменов
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Текст: Андрей Константинов
Экс-главу Иволгинского района Бурятии будут судить за взятки
Прокурор Бурятии Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Иволгинского района Виктора Очирова. Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, глава района узнал о том, что один местный предприниматель желает продать в муниципальную собственность имущество своей компании. Оно состояло из водозаборной скважины, трансформаторной подстанции и линии электропередач с земельными участками. За общее покровительство в решении данного вопроса в январе 2018 года Виктор Очиров потребовал и получил от бизнесмена взятку в размере 320 тыс. рублей.

«Помимо этого, в 2017-2021 годах обвиняемый по нескольким муниципальным контрактам через подчиненных работников требовал от подрядчиков деньги в процентном соотношении к суммам договоров, так называемые «откаты», за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Таким путем он получил в качестве взяток более 1,5 млн. рублей», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.

Виктора Очирова задержали в октябре прошлого года. На тот момент он уже работал в другом месте – возглавлял ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений». Экс-главу поместили в СИЗО, где он провел большую часть срока предварительного следствия, после чего его перевели под домашний арест.

Как уточнили в прокуратуре, в ходе расследования на имущество Виктора Очирова стоимостью 1,7 млн рублей наложили арест для обеспечения мер по взысканию штрафа или возможной конфискации.

Отметим, сам Виктор Очиров вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает. В декабре минувшего года он, находясь в СИЗО, даже написал письмо-обращение на имя главы Бурятии Алексея Цыденова, где заявил о своей невиновности.

«Моя совесть чиста, я никаких взяток не брал и не собираюсь. Мне очень обидно, что, проработав 14 лет в муниципалитете, получил такое обвинение», - писал экс-глава.

Сейчас уголовное дело в отношении Виктора Очирова уже направлено в Иволгинский райсуд для рассмотрения по существу. Как сообщают в прокуратуре, обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Фото: russianstock.ru
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