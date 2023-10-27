В Бурятии двухлетний ребенок обварился кипятком

24 октября в одном из районов Бурятии двухлетний ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. С ожогами 30% поверхности тела малыша госпитализировали в Центральную районную больницу.«26 октября силами санавиации ребенок эвакуирован для дальнейшего лечения в Улан-Удэ», - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.Фото: «Номер один»