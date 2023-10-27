Происшествия 27.10.2023 в 11:06
В Бурятии двухлетний ребенок обварился кипятком
Малыш получил ожоги 30% поверхности тела
Текст: Андрей Константинов
24 октября в одном из районов Бурятии двухлетний ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. С ожогами 30% поверхности тела малыша госпитализировали в Центральную районную больницу.
«26 октября силами санавиации ребенок эвакуирован для дальнейшего лечения в Улан-Удэ», - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
Фото: «Номер один»
«26 октября силами санавиации ребенок эвакуирован для дальнейшего лечения в Улан-Удэ», - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
Фото: «Номер один»
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