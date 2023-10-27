Происшествия 27.10.2023 в 12:03
В Улан-Удэ объявили о ликвидации коммунальной аварии
Сейчас на сетях проводятся завершающие ремонтные работы
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ликвидирована авария на сетях водоснабжения, которая случилась вчера вечером на проспекте Строителей. Об этом объявили в МУП «Водоканал».
«Аварийная ситуация ликвидирована. Запуск системы начался в 10:35, восстанавливается давление в сети. Проводятся завершающие ремонтные работы», - сообщили на предприятии.
Напомним, из-за аварии без холодной воды остались несколько домов на проспекте Строителей. О завершении аварийных работ предприятие сообщило сегодня с утра, однако вскоре на водопроводе был обнаружен новый свищ.
Фото: МУП «Водоканал»
«Аварийная ситуация ликвидирована. Запуск системы начался в 10:35, восстанавливается давление в сети. Проводятся завершающие ремонтные работы», - сообщили на предприятии.
Напомним, из-за аварии без холодной воды остались несколько домов на проспекте Строителей. О завершении аварийных работ предприятие сообщило сегодня с утра, однако вскоре на водопроводе был обнаружен новый свищ.
Фото: МУП «Водоканал»
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