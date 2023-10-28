Происшествия 28.10.2023 в 09:46

Жители Бурятии обсуждают ночное землетрясение

Эпицентр находился всего в 22 км от Горячинска
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Текст: Евгения Гармаева
Жители Бурятии обсуждают ночное землетрясение

Сегодня ночью Бурятию нехило пошатнуло. Как сообщили в МЧС Бурятии со ссылкой на сейсмическую станцию Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, 28 октября землетрясение зарегистрировано в 01.35 ночи по местному времени в акватории озера Байкал.

Эпицентр находился на 22,7 км северо-западнее населенного пункта Гремячинск Прибайкальского района. Магнитуда 4,4, энергетический класс 12. Толчки ощущались в городе Улан-Удэ и Прибайкальском районе. Интенсивность составила 4 балла в Турке и Горячинске, а в Улан-Удэ и Иркутске - 3 балла.

«По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Формируются группы для обследования социально-значимых объектов»,

 - сообщили в МЧС Бурятии.
К слову, посреди ночи многие проснулись от силы толчков.

«Сильно встряхнуло на дивизке», «Диван пошатался», «Да, нормально так трясло! Очень ощутимо было», «Сейсмическая активность что-то активизируется в последнее время», «Нас тоже  потрясло, мы на 5 этаже!»

- поделились впечатлениями читатели «Номер один» в вайбер-группе.

Фото: https://seis-bykl.ru/

Теги
землетрясение улан-удэ Байкал

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