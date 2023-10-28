Жители Бурятии обсуждают ночное землетрясение

Сегодня ночью Бурятию нехило пошатнуло. Как сообщили в МЧС Бурятии со ссылкой на сейсмическую станцию Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, 28 октября землетрясение зарегистрировано в 01.35 ночи по местному времени в акватории озера Байкал.

Эпицентр находился на 22,7 км северо-западнее населенного пункта Гремячинск Прибайкальского района. Магнитуда 4,4, энергетический класс 12. Толчки ощущались в городе Улан-Удэ и Прибайкальском районе. Интенсивность составила 4 балла в Турке и Горячинске, а в Улан-Удэ и Иркутске - 3 балла.

«По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Формируются группы для обследования социально-значимых объектов»,

- сообщили в МЧС Бурятии.



К слову, посреди ночи многие проснулись от силы толчков.