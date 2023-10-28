Жители Бурятии обсуждают ночное землетрясение
Сегодня ночью Бурятию нехило пошатнуло. Как сообщили в МЧС Бурятии со ссылкой на сейсмическую станцию Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, 28 октября землетрясение зарегистрировано в 01.35 ночи по местному времени в акватории озера Байкал.
Эпицентр находился на 22,7 км северо-западнее населенного пункта Гремячинск Прибайкальского района. Магнитуда 4,4, энергетический класс 12. Толчки ощущались в городе Улан-Удэ и Прибайкальском районе. Интенсивность составила 4 балла в Турке и Горячинске, а в Улан-Удэ и Иркутске - 3 балла.
К слову, посреди ночи многие проснулись от силы толчков.
«По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Формируются группы для обследования социально-значимых объектов»,
- сообщили в МЧС Бурятии.
«Сильно встряхнуло на дивизке», «Диван пошатался», «Да, нормально так трясло! Очень ощутимо было», «Сейсмическая активность что-то активизируется в последнее время», «Нас тоже потрясло, мы на 5 этаже!»
- поделились впечатлениями читатели «Номер один» в вайбер-группе.
Фото: https://seis-bykl.ru/