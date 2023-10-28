Жительницу Улан-Удэ обманул на 5 млн рублей «сотрудник ФСБ»

Как сообщает Прокуратура Бурятии, жертвами интернет-преступников по состоянию на 27 октября 2023 стали уже 2 091 житель республики (+ 51 новый случай за последнюю неделю).

Причиненный ущерб составил уже 559,5 млн рублей. Только 16,5 млн рублей украли за последнюю неделю. Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 5,1 млн рублей.

Так, жительнице Улан-Удэ на сотовый телефон поступил звонок. Звонивший представился сотрудником ФСБ и пояснил, что мошенники пытаются оформить на ее имя 4 кредита. Для воспрепятствования незаконным действиям он предложил оформить кредиты и перевести денежные средства на безопасный счет. Требования злоумышленника потерпевшая выполнила, полученные в банковских организациях денежные средства в размере 5,1 млн рублей перевела на указанный им счет.





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